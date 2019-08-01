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В Екатеринбурге закроют движение по автобусному маршруту № 2 и изменят троллейбусный № 15
1 август 2019 (17:44)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2019. В Екатеринбурге с 6 августа закроют движение по автобусному маршруту № 2 «Ботаническая — Радиотехникум», а для обеспечения транспортного обслуживания по данному маршруту изменят движение троллейбуса № 15 «Ботаническая — Крауля», сообщается на официальном портале города.
Отмечается, что изменения связаны с окончанием действия договора с обслуживающим маршрут № 2 перевозчиком — ООО «Ю-Ви-Эй-Транс».
«Троллейбусный маршрут № 15 сейчас следует по Челюскинцев до Железнодорожного вокзала, а будет по следующей схеме: улицы Родонитовая, Крестинского, Шварца, Белинского (обратно — Розы Люксембург, Чапаева, Фрунзе), Малышева, Репина, Крауля. То есть он полностью повторит маршрут движения автобуса № 2», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что интервал движения троллейбуса в рабочие дни составит 7-10 минут, а в выходные — 13-15 минут.
«Изменения введены с учетом обращений горожан, после тщательной проработки и экспертного анализа, с учетом исследований пассажиропотока», — комментирует глава транспортного комитета Игорь Ощепков.
Отмечается, что изменения связаны с окончанием действия договора с обслуживающим маршрут № 2 перевозчиком — ООО «Ю-Ви-Эй-Транс».
«Троллейбусный маршрут № 15 сейчас следует по Челюскинцев до Железнодорожного вокзала, а будет по следующей схеме: улицы Родонитовая, Крестинского, Шварца, Белинского (обратно — Розы Люксембург, Чапаева, Фрунзе), Малышева, Репина, Крауля. То есть он полностью повторит маршрут движения автобуса № 2», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что интервал движения троллейбуса в рабочие дни составит 7-10 минут, а в выходные — 13-15 минут.
«Изменения введены с учетом обращений горожан, после тщательной проработки и экспертного анализа, с учетом исследований пассажиропотока», — комментирует глава транспортного комитета Игорь Ощепков.
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