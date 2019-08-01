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В Свердловской области за три дня более 3,7 тыс. пешеходов нарушили ПДД
1 август 2019 (17:24)
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. В Свердловской области завершен этап профилактического мероприятия «Безопасная дорога». С 29 по 31 июля к ответственности привлекли 3 тыс. 732 пешеходов, 18 из которых пренебрегли требованием ПДД РФ об использовании световозвращающих элементов в темное время суток. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Также сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 1,3 тыс. водителей, которые не пропускали пешеходов на специализированных переходах. При этом многие автовладельцы пытались оспорить нарушения, но после предъявления им видеозаписи соглашались с претензиями сотрудников ГИБДД.
За 7 месяцев текущего года в Свердловской области зарегистрировано уже 514 ДТП с участием пешеходов. В этих ДТП 52 человека погибли и еще 486 получили травмы различной степени тяжести. Большая часть погибших — 35 человек — это пешеходы, которые нарушили требования ПДД.
Также сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 1,3 тыс. водителей, которые не пропускали пешеходов на специализированных переходах. При этом многие автовладельцы пытались оспорить нарушения, но после предъявления им видеозаписи соглашались с претензиями сотрудников ГИБДД.
За 7 месяцев текущего года в Свердловской области зарегистрировано уже 514 ДТП с участием пешеходов. В этих ДТП 52 человека погибли и еще 486 получили травмы различной степени тяжести. Большая часть погибших — 35 человек — это пешеходы, которые нарушили требования ПДД.
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