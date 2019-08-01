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За полгода россиянам вернули долги по зарплатам на общую сумму 5,1 млрд рублей

УрБК, Москва, 01.08.2019. В I полугодии россияне смогли вернуть через судебных приставов 5,1 млрд руб. долгов по зарплатам. Это почти на 488 млн руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.



«Взысканная сумма задолженности по заработной плате, которую судебные приставы вернули россиянам в первом полугодии, составила 5,1 млрд руб., что на 487,4 млн руб. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сообщает ведомство.

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