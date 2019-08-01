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Создана структура по строительству объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2019. В Свердловской области официально создали структуру, которая будет заниматься вопросами строительства объектов Универсиады в Екатеринбурге.



Постановление «О создании автономной некоммерческой организации «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023» было принято на заседании регионального правительства 1 августа 2019 года. Кто именно возглавит АНО, пока не сообщается.



По предварительным данным, строительство объектов Универсиады обойдется в 79 млрд руб. Большую часть средств планируется привлечь из федерального бюджета.

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