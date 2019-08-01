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В Челябинской области продлили действие штормового предупреждения

1 август 2019 (15:22)

УрБК, Челябинск, 01.08.2019. В отдельных районах Челябинской области 2 августа сохранятся грозы, порывы ветра до 25 м. в секунду, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России.

«Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.

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