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Утвержден проект строительства трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вчера, 31 июля, утвердил проекты планировки и межевания территории, предназначенной для строительства трамвайной линии, которая пройдет от проспекта Академика Сахарова до улицы Татищева. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации города.



Новая трамвайная ветка проляжет по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. Планируемый интервал движения проектируемого трамвая — 6 мин. с перевозкой порядка 2 тыс. человек в час.



Зона размещения трамвайной линии от проспекта Академика Сахарова до улицы Татищева расположена в юго-западной части Екатеринбурга, на территории Верх-Исетского и Ленинского районов. Общая площадь проектируемой территории — 104,21 га. Протяжённость первой очереди трамвайной линии от Академического до улицы Волгоградской составит 4 км, а всего за расчетный срок до соединения с улицей Татищева запланировано проложить 6,7 км путей. Проект предполагает устройство на пути следования 11 остановок и регулируемых пешеходных переходов.



Как считает депутат Екатеринбургской городской думы Николай Смирнягин, трамвайная линия из Академического станет подарком не только жителям этого района к предстоящему 300-летию Екатеринбурга, но и всем жителям и гостям города.



«Проект, который будет реализован, одобрен екатеринбуржцами на общественных обсуждениях, потому его можно назвать «народным». Примечательно, что наличие официального документа избавит город от слухов на эту тему и успокоит скептиков, которые считали, что трамвай от Академического до ВИЗа — очередная сказка от чиновников и градостроителей. Я видел проект как депутат городской думы и могу с уверенностью сказать: он оправдает надежды пассажиров на быстрое и комфортное передвижение по Екатеринбургу», — подчеркнул депутат.



Строительство новой трамвайной линии из Академического и сопутствующих ей объектов инженерной и транспортной инфраструктуры предусмотрено мероприятиями Муниципальной программы «Столица» на 2017-2022 годы. В комплексе с прокладкой трамвайной линии предусмотрена также и реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Начдива Онуфриева и подходов к эстакаде. Их финансирование будет осуществляться из средств местного и областного бюджетов. Уже в 2020 году строители планируют начать прокладку этой трамвайной магистрали.

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