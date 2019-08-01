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Вторичное жилье в центре Екатеринбурга за месяц подешевело на 1,2%

1 август 2019 (14:58)

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2019. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 581 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За последние четыре недели средняя стоимость жилья в городе не изменилась.

Объекты в центре Екатеринбурга за месяц подешевели на 1,2%, во втором и третьем ценовом поясе — на 0,3%, в четвертом поясе — на 0,2%. Квартиры в первом поясе подорожали на 0,1%.

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