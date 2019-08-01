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Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро снизился на 26 коп.

1 август 2019 (14:35)

УрБК, Москва, 01.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 41,68 коп. до 63,83 руб., евро снизился на 26,28 коп. до 70,47 руб.

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