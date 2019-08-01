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ММК поддержал создание координационного экологического совета в Челябинской области

УрБК, Магнитогорск, 01.08.2019. Генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) принял участие в первом организационном заседании координационного экологического совета, созданном по инициативе главы Челябинской области Алексея Текслера. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».



В работе совещания также приняли участие представители крупнейших промышленных предприятий Челябинской области, экологических движений и эксперты. Первостепенной задачей координационного совета станет разработка экологического стандарта. В состав совета войдут учёные, промышленники и общественники. Возглавит совет председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.



Глава региона отметил готовность к диалогу со стороны ведущих промышленных предприятий Челябинской области.



«Только совместными усилиями властей, промышленников и экологов можно решать эти вопросы. В течение многих лет наш комбинат реализует собственные экологические проекты, и многое в этом направлении уже сделано. Вклад ММК в улучшение экологической обстановки был неоднократно отмечен, в том числе экспертным сообществом. Экологические программы, разработанные на ММК, в частности, стратегическая инициатива «Чистый город», стали частью национальных проектов. Но для реализации данных проектов необходима координация действий и конструктивное взаимодействие с государственными структурами и общественными организациями. Считаю создание координационного совета своевременным, необходимым и надеюсь на плодотворное сотрудничество его участников», — подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.



Реализация стратегической инициативы «Чистый город» ПАО «ММК», разработанной до 2025 года, позволит уменьшить совокупные выбросы в Магнитогорске на 20% и сократить выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ I и II класса в 10 раз. Большим вкладом в реализацию данной программы стал ввод в эксплуатацию в июле текущего года новой агломерационной фабрики № 5 с общим объемом инвестиций 30 млрд руб. В числе перспективных проектов — строительство комплекса коксовой батареи № 12 и новой доменной печи № 11.



Общие затраты Магнитогорского металлургического комбината на природоохранную деятельность в период с 2000 по 2018 годы превысили 58 млрд руб.

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