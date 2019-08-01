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В Свердловской области Роспотребнадзор забраковал половину проверенных табачных изделий
1 август 2019 (13:59)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2019. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за I полугодие 2019 года проинспектировало 9 тыс. 701 пачку сигарет и папирос (в том числе 3 тыс. 145 пачек продукции импортного производства), забраковано 4 тыс. 386 пачек (2 тыс. 855 — импортного производства), что составляет около 45% от количества проверенного. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Всего специалисты проверили 1 тыс. 210 объектов, реализующих табачные изделия, и предприятий, оказывающих различные виды услуг. В 210 из них было выявлено 400 фактов нарушений, а именно отсутствие знака о запрете курения на объектах, где курение запрещено; продажа табачных изделий на расстоянии менее 100 м. от границ образовательного учреждения; нарушение запрета курения табака на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; продажа табачных изделий без оформленного перечня; нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах; продажа табачной продукции с выкладкой и демонстрацией в торговом объекте.
«По результатам проверок составлено 268 протоколов об административном правонарушении, вынесено 212 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на сумму 3,4 млн руб.», — говорится в сообщении.
Всего специалисты проверили 1 тыс. 210 объектов, реализующих табачные изделия, и предприятий, оказывающих различные виды услуг. В 210 из них было выявлено 400 фактов нарушений, а именно отсутствие знака о запрете курения на объектах, где курение запрещено; продажа табачных изделий на расстоянии менее 100 м. от границ образовательного учреждения; нарушение запрета курения табака на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; продажа табачных изделий без оформленного перечня; нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах; продажа табачной продукции с выкладкой и демонстрацией в торговом объекте.
«По результатам проверок составлено 268 протоколов об административном правонарушении, вынесено 212 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на сумму 3,4 млн руб.», — говорится в сообщении.
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