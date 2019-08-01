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В Свердловской области Роспотребнадзор забраковал половину проверенных табачных изделий

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2019. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за I полугодие 2019 года проинспектировало 9 тыс. 701 пачку сигарет и папирос (в том числе 3 тыс. 145 пачек продукции импортного производства), забраковано 4 тыс. 386 пачек (2 тыс. 855 — импортного производства), что составляет около 45% от количества проверенного. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Всего специалисты проверили 1 тыс. 210 объектов, реализующих табачные изделия, и предприятий, оказывающих различные виды услуг. В 210 из них было выявлено 400 фактов нарушений, а именно отсутствие знака о запрете курения на объектах, где курение запрещено; продажа табачных изделий на расстоянии менее 100 м. от границ образовательного учреждения; нарушение запрета курения табака на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; продажа табачных изделий без оформленного перечня; нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах; продажа табачной продукции с выкладкой и демонстрацией в торговом объекте.



«По результатам проверок составлено 268 протоколов об административном правонарушении, вынесено 212 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на сумму 3,4 млн руб.», — говорится в сообщении.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">01 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:59</span><br /><strong>В Свердловской области Роспотребнадзор забраковал половину проверенных табачных изделий</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 01.08.2019. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за I полугодие 2019 года проинспектировало 9 тыс. 701 пачку сигарет и папирос (в том числе 3 тыс. 145 пачек продукции импортного производства), забраковано 4 тыс. 386 пачек (2 тыс. 855 — импортного производства), что составляет около 45% от количества проверенного. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088841-v-sverdlovskoy-oblasti-rospotrebnadzor-zabrakoval-polovinu-proverennyh-tabachnyh-izdeliy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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