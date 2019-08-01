«ФОРЭС» взял в разработку щебень

ООО «ФОРЭС», основной деятельностью которого является производство пропантов для нефтедобычи, в рамках диверсификации производства начало разработку Кривинского месторождения известняка. Компания уже вложила в проект более 120 млн руб. Проектом предусмотрена добыча щебня до 1,2 млн тонн в год.Лицензия на разведку месторождения и добычу была получена в 2014 году. По словам заместителя исполнительного директора ООО «ФОРЭС» по работе с карьерами Александра Игнатьева, за это время был проведен серьезный геологический, экологический и инженерный анализ.Разработка будет вестись открытым способом. Глубина карьера разведанного месторождения составит 60 м, с юга на север его протяженность составляет 2,5 км, а с востока на запад — порядка 600 м. Объемы известняка составляют порядка 80 млн тонн.«На первом этапе опытно-промышленные взрывы будут производиться с периодичностью раз в три-четыре месяца. В дальнейшем все зависит от мощности, на которую мы выйдем», — рассказал Александр Игнатьев.Разработка карьера может продлиться 69 лет, лицензия выдана пока на 25 лет. Проектом уже предусмотрена его рекультивация.Как рассказал Александр Игнатьев, сейчас решается вопрос о том, кто будет заниматься изготовлением щебня из известняка. Уже ведутся переговоры с подрядчиками, также рассматриваются варианты покупки соответствующего оборудования.Представители компании надеются, что именно их продукция пойдет на строительство южного обхода Богдановича — трассы Екатеринбург — Тюмень. Его протяженность будет насчитывать порядка 11 км. Для строительства этой дороги потребуется огромный объем материалов, в том числе песка и щебня.«Развивая производство пропантов как основное направление нашей деятельности, мы отнюдь не останавливаемся на нем. Стремление диверсифицировать бизнес включает и собственное производство щебня, потребность в котором должна возрастать. Дополнительный импульс для своего развития, как в случае с нашими предприятиями, которые работают в других малых уральских городах, получает и Богданович», — отметил исполнительный директор ООО «ФОРЭС» Михаил Ловков.Компания предполагает появление порядка 50 рабочих мест для жителей близлежащих городов — Сухого Лога и Богдановича. Также с началом разработки Кривинского месторождения увеличатся объемы поступлений в бюджет городского округа Богданович.