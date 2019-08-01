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Россияне выплатили за полгода 44,5 млрд рублей долгов после ограничения им выезда за рубеж

УрБК, Москва, 01.08.2019. В России в I полугодии 1,6 млн должников после ограничения им выезда за рубеж выплатили более 44,5 млрд руб. задолженности, сообщает «Прайм» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.



«В результате применения в том числе временного ограничения на выезд должников из РФ за 6 месяцев 2019 года в рамках 1,6 миллиона исполнительных производств должниками были полностью или частично исполнены обязательства по исполнительным производствам на сумму 44,5 млрд руб.», — сказали в ведомстве.



Отмечается, что на 1 июля в отношении должников действовали 3,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд из страны.

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