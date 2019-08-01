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В Свердловской области ФАС выявила нарушения в ценообразовании на услугу вывоза мусора

Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения в ценообразовании на услугу вывоза мусора для населения в Свердловской области. По итогам разбирательства тарифы региональных операторов были снижены, сообщает ТАСС.



Так, тариф ЕМУП «Спецавтобаза» был снижен на 30,85%, ООО «Рифей» и ООО «Экотехсервис» — на 16,8%, а с 1 сентября 2019 года на 30,8% снизится стоимость услуг ООО «ТБО «Экосервис».



Также по итогам мониторинга, инициированного по поручению президента РФ Владимира Путина, нарушения при определении тарифа были выявлены еще в 15 регионах России.



В ФАС напомнили о необходимости привлекать малый и средний бизнес к перевозке мусора, что может позволить сдержать рост тарифов для населения: с января этого года 15% от объема услуг по транспортировке коммунальных отходов должно выделяться в отдельные лоты для проведения торгов среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

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