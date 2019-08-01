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В аэропорту Кольцово начали действовать электронные посадочные талоны

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2019. В международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») начали действовать электронные посадочные талоны на внутрироссийских рейсах.



«Чтобы воспользоваться новым сервисом, пассажиру необходимо пройти онлайн-регистрацию на рейс и получить электронный посадочный талон на свое мобильное устройство. Талон со штрихкодом содержит фамилию и инициалы пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки на рейс, номер выхода на посадку и номер посадочного места на борту воздушного судна. При необходимости в посадочном талоне может указываться и другая информация. Электронный посадочный талон, как и бумажный, позволяет пассажиру пройти в чистую зону аэропорта и в салон воздушного судна — необходимо лишь приложить устройство к сканеру и предъявить талон агенту на контроле посадки», — сообщает пресс-служба аэроузла.



Услуга обслуживания электронного посадочного талона должна быть подтверждена авиакомпанией, совершающей рейс, то есть необходимо заранее перед вылетом удостовериться в доступности услуги на рейсе. Если пассажир путешествует с багажом, необходимо после онлайн-регистрации на рейс сдать багаж на стойке регистрации в аэропорту.



Для того, чтобы получить распечатанный талон, необходимо обратиться на стойку регистрации или воспользоваться киоском самостоятельной регистрации в аэропорту.

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