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Российские торговые сети могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов
1 август 2019 (12:23)
УрБК, Москва, 01.08.2019. Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за различной трактовки ритейлерами и Роспотребнадзором новых правил продажи молочных продуктов. Разночтения продавцов и надзорного ведомства относятся к выкладке на полки продукции без растительных жиров, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).
Новые нормы, обязывающие магазины визуально отделять продукцию без растительных жиров, вступили в силу 1 июля.
При этом сети полагают, что достаточно визуального разделения продуктов — надписи на ценниках и их цветовое оформление, плакаты в торговых залах и другие методы. В АКОРТ уточняют, что ритейлеры ориентировались на методические рекомендации, утвержденные Минпромторгом и Роспотребнадзором.
В то же время, по словам представителей АКОРТ, в Роспотребнадзоре уверены — товары должны быть разведены на полках, «чтобы исключить смешивание». Ведомство уже предупредило, что может оштрафовать ритейлеров на сумму до 500 тыс. руб.
Как подчеркнули в АКОРТ, ассоциация ждет согласованного подхода — правила торговли и их трактовки должны быть едиными.
В Минпромторге журналистам заявили, что сейчас магазины не обязаны «физически» разделять товары, и есть только методические рекомендации о желательной раскладке.
Новые нормы, обязывающие магазины визуально отделять продукцию без растительных жиров, вступили в силу 1 июля.
При этом сети полагают, что достаточно визуального разделения продуктов — надписи на ценниках и их цветовое оформление, плакаты в торговых залах и другие методы. В АКОРТ уточняют, что ритейлеры ориентировались на методические рекомендации, утвержденные Минпромторгом и Роспотребнадзором.
В то же время, по словам представителей АКОРТ, в Роспотребнадзоре уверены — товары должны быть разведены на полках, «чтобы исключить смешивание». Ведомство уже предупредило, что может оштрафовать ритейлеров на сумму до 500 тыс. руб.
Как подчеркнули в АКОРТ, ассоциация ждет согласованного подхода — правила торговли и их трактовки должны быть едиными.
В Минпромторге журналистам заявили, что сейчас магазины не обязаны «физически» разделять товары, и есть только методические рекомендации о желательной раскладке.
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