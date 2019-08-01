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ФАС за неделю не зафиксировала изменения цен на бензин в Челябинской области

1 август 2019 (11:57)

УрБК, Челябинск, 01.08.2019. В Челябинской области за прошедшую неделю цены на бензин не изменились, сообщает пресс-служба регионального Управления ФАС России по результатам проведенного ведомством мониторинга.

При этом наименьшая цена на бензин АИ-92 зафиксирована у ООО «Газпромнефть-Центр», где водителям придется отдать за литр 39,20 руб., а на АИ-95 — у ООО «Регион» (43,45 руб. за литр).

Отметим, что Челябинское УФАС России проводит мониторинг мелкооптовых и розничных цен на нефтепродукты на территории региона у ведущих производителей (ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», АО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Башнефть-Розница») и розничной цены у независимого продавца ООО «Регион».

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