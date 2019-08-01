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Срок действия обязательных требований к бизнесу могут ограничить до 5 лет

УрБК, Москва, 01.08.2019. Министерство экономического развития РФ начало обсуждение проекта закона «Об обязательных требованиях». Он был разработан в рамках проекта «регуляторной гильотины» и предполагает официальное опубликование любых обязательных требований к бизнесу, внесение их в публичный реестр и ограничение срока действия по умолчанию до пяти лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Отмечается, что неопубликованные требования согласно проекту просто не будут действовать. При введении обязательные требования должны выделяться отдельно, вноситься в реестр и получать группу риска — первую, вторую или третью.



В министерстве считают, что без актуализации, в ходе которой обязательно должно быть определено, как нормы фактически действуют на всех регулируемых, обязательные требования теряют силу, а без оценки регулирующего воздействия и экспертизы — даже не принимаются.



Отмечается, что новый законопроект относится практически к любым обязательным требованиям, исключения составляют требования к госслужбе, обороне и ВПК, а также госбезопасности, атомной энергетике и ЦБ.



Наделение федеральных органов власти монопольными полномочиями вводить новые требования должно завершиться осенью 2022 года.

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