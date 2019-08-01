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Срок действия обязательных требований к бизнесу могут ограничить до 5 лет
1 август 2019 (11:37)
УрБК, Москва, 01.08.2019. Министерство экономического развития РФ начало обсуждение проекта закона «Об обязательных требованиях». Он был разработан в рамках проекта «регуляторной гильотины» и предполагает официальное опубликование любых обязательных требований к бизнесу, внесение их в публичный реестр и ограничение срока действия по умолчанию до пяти лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что неопубликованные требования согласно проекту просто не будут действовать. При введении обязательные требования должны выделяться отдельно, вноситься в реестр и получать группу риска — первую, вторую или третью.
В министерстве считают, что без актуализации, в ходе которой обязательно должно быть определено, как нормы фактически действуют на всех регулируемых, обязательные требования теряют силу, а без оценки регулирующего воздействия и экспертизы — даже не принимаются.
Отмечается, что новый законопроект относится практически к любым обязательным требованиям, исключения составляют требования к госслужбе, обороне и ВПК, а также госбезопасности, атомной энергетике и ЦБ.
Наделение федеральных органов власти монопольными полномочиями вводить новые требования должно завершиться осенью 2022 года.
Отмечается, что неопубликованные требования согласно проекту просто не будут действовать. При введении обязательные требования должны выделяться отдельно, вноситься в реестр и получать группу риска — первую, вторую или третью.
В министерстве считают, что без актуализации, в ходе которой обязательно должно быть определено, как нормы фактически действуют на всех регулируемых, обязательные требования теряют силу, а без оценки регулирующего воздействия и экспертизы — даже не принимаются.
Отмечается, что новый законопроект относится практически к любым обязательным требованиям, исключения составляют требования к госслужбе, обороне и ВПК, а также госбезопасности, атомной энергетике и ЦБ.
Наделение федеральных органов власти монопольными полномочиями вводить новые требования должно завершиться осенью 2022 года.
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