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Группа ЧТПЗ поддержала идею создания координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области

УрБК, Челябинск, 01.08.2019. Председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров принял участие в совещании губернатора Челябинской области с научным сообществом, руководителями крупных предприятий и общественниками по вопросам реализации экологической политики региона.



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, основной темой заседания стала инициатива главы региона Алексея Текслера по созданию в Челябинской области координационного совета по вопросам экологии. Совет займется разработкой и внедрением экологического стандарта, а также станет экспертной площадкой для обсуждения и апробации ключевых вопросов и аспектов экологической повестки региона.



«Группа ЧТПЗ всесторонне поддерживает инициативу Алексея Текслера по созданию координационного совета. Уверен, что он станет эффективной площадкой для выработки актуальных решений по вопросам охраны окружающей среды. Группа ЧТПЗ готова вести открытый диалог и делиться собственной экспертизой в части реализации долгосрочных программ и внедрения наилучших доступных технологий, отвечающих требованиям российского законодательства и мировых стандартов в природоохранной сфере» — отметил председатель совета директоров Группы ЧТПЗ, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Александр Федоров.



Кроме того, участники встречи выделили ряд перспективных вопросов, которые необходимо включить в повестку заседаний совета. Среди них — развитие сектора экологического машиностроения региона с целью обеспечения независимости от зарубежных производителей, а также внедрение института экологической медиации между общественностью и предприятиями.



Отметим, что на предприятиях Группы ЧТПЗ утверждены и действуют долгосрочные экологические программы по четырем основным направлениям: «Вода», «Атмосфера», «Рекультивация земель», «Промышленные отходы». В 2019 году на Челябинском трубопрокатном заводе реализуется несколько масштабных проектов: строительство очистных сооружений кислых стоков, научно-исследовательские работы по очистке промышленно-ливневых стоков и замена газоочистного оборудования. Общий объем инвестиций Группы ЧТПЗ в данные проекты составит более 1 млрд руб.

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