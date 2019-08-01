Новости дня
В Полевском возбуждено уголовное дело по факту нарушений при капремонте многоквартирного дома
1 август 2019 (10:29)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2019. В Полевском возбуждено уголовное дело по факту нарушений организацией-подрядчиком ООО УК «ИНЖЭК» требований безопасности при капитальном ремонте фундамента многоквартирного дома № 41 по ул. Степана Разина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Реконструкция проводилась по региональной программе капремонта. Компания «ИНЖЭК» выиграла конкурс и в феврале 2019 года заключила договор с Региональным фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.
Но после капремонта жители дома обнаружили сквозные трещины до 7 см на фасаде от карниза до цоколя на уровне окон двух квартир, а также до 2 см на фасаде здания на уровне перекрытия между первым и вторым этажами. Кроме того, в квартирах образовались пятисантиметровые сквозные трещины в местах примыкания несущей стены и стеновой перегородки с потолочным перекрытием на несущей стене.
Установлено, что в результате проведения работ произошло замачивание фундамента сильными атмосферными осадками. Это явилось причиной его усадки.
«Подрядчик на время работ должен был производить в случае поступления в траншею грунтовой воды или атмосферных осадков откачивание воды. Но в нарушение требований технических регламентов не были соблюдены правила безопасности ведения таких работ, в результате чего создана угроза причинения вреда жизни и здоровью собственников жилых помещений, что сделало невозможным их дальнейшее проживание в своих квартирах», — отмечает пресс-служба.
В результате следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сейчас пострадавшие жильцы проживают в аварийном здании, охрана дома и ограничение доступа в него обеспечиваются подрядной организацией.
Реконструкция проводилась по региональной программе капремонта. Компания «ИНЖЭК» выиграла конкурс и в феврале 2019 года заключила договор с Региональным фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.
Но после капремонта жители дома обнаружили сквозные трещины до 7 см на фасаде от карниза до цоколя на уровне окон двух квартир, а также до 2 см на фасаде здания на уровне перекрытия между первым и вторым этажами. Кроме того, в квартирах образовались пятисантиметровые сквозные трещины в местах примыкания несущей стены и стеновой перегородки с потолочным перекрытием на несущей стене.
Установлено, что в результате проведения работ произошло замачивание фундамента сильными атмосферными осадками. Это явилось причиной его усадки.
«Подрядчик на время работ должен был производить в случае поступления в траншею грунтовой воды или атмосферных осадков откачивание воды. Но в нарушение требований технических регламентов не были соблюдены правила безопасности ведения таких работ, в результате чего создана угроза причинения вреда жизни и здоровью собственников жилых помещений, что сделало невозможным их дальнейшее проживание в своих квартирах», — отмечает пресс-служба.
В результате следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сейчас пострадавшие жильцы проживают в аварийном здании, охрана дома и ограничение доступа в него обеспечиваются подрядной организацией.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге в суд передано дело об обрушении потолка в доме после капремонта
- Возбуждено уголовное дело в связи с обрушением потолка в доме в Екатеринбурге
- В Серове возбуждено уголовное дело после проверки кафе Дома культуры железнодорожников
- В Реже возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника на предприятии УГМК
- Возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда пациенту стоматологической клиники «Мегадента Клиник»