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В Полевском возбуждено уголовное дело по факту нарушений при капремонте многоквартирного дома

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2019. В Полевском возбуждено уголовное дело по факту нарушений организацией-подрядчиком ООО УК «ИНЖЭК» требований безопасности при капитальном ремонте фундамента многоквартирного дома № 41 по ул. Степана Разина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Реконструкция проводилась по региональной программе капремонта. Компания «ИНЖЭК» выиграла конкурс и в феврале 2019 года заключила договор с Региональным фондом содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.



Но после капремонта жители дома обнаружили сквозные трещины до 7 см на фасаде от карниза до цоколя на уровне окон двух квартир, а также до 2 см на фасаде здания на уровне перекрытия между первым и вторым этажами. Кроме того, в квартирах образовались пятисантиметровые сквозные трещины в местах примыкания несущей стены и стеновой перегородки с потолочным перекрытием на несущей стене.



Установлено, что в результате проведения работ произошло замачивание фундамента сильными атмосферными осадками. Это явилось причиной его усадки.



«Подрядчик на время работ должен был производить в случае поступления в траншею грунтовой воды или атмосферных осадков откачивание воды. Но в нарушение требований технических регламентов не были соблюдены правила безопасности ведения таких работ, в результате чего создана угроза причинения вреда жизни и здоровью собственников жилых помещений, что сделало невозможным их дальнейшее проживание в своих квартирах», — отмечает пресс-служба.



В результате следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сейчас пострадавшие жильцы проживают в аварийном здании, охрана дома и ограничение доступа в него обеспечиваются подрядной организацией.

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