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В Екатеринбурге суд взыскал с автомойки «Уралойл» более 200 тыс. рублей за угнанный и разбитый автомобиль клиента

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2019. В Екатеринбурге суд взыскал с автомойки ООО «Уралойл» более 200 тыс. руб. за угнанный и разбитый автомобиль клиента. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В декабре 2018 года автовладелец решил помыть кузов и почистить салон автомобиля Hyundai Verna. Мужчина приехал на автомойку на улице Машиностроителей, заключил договор на оказание услуг, получил квитанцию наряд-заказа и оставил машину. Но вместо чистки машины сотрудник автомойки К. решил на ней покататься: он угнал Hyundai, но уехал недалеко — наехал на бетонный столб. Результатом ДТП стала конструктивная гибель автомобиля.



Согласно экспертному заключению, рыночная стоимость автомобиля составляет 210 тыс. 697 руб., стоимость восстановительного ремонта — 350 336 руб. Годные остатки составляют 52 тыс. 367 руб. При этом на протяжении трех дней автомобиль находился на штрафстоянке, а затем был перевезен на платную стоянку, на которой стоимость 1 дня пребывания составляет 70 руб. В декабре 2018 года владелец авто обратился с претензией о возмещении ущерба в ООО «Уралойл». Этому предприятию принадлежит автомойка, однако реакции не последовало.



Тогда мужчина обратился с иском в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга о защите прав потребителя. В исковом заявлении он просил взыскать с ООО «Уралойл» рыночную стоимость автомобиля — 210 тыс. 697 руб., а годные остатки оставить в распоряжении ответчика. Также истец хотел взыскать расходы на экспертизу — 10 тыс. руб., на оплату услуг эвакуатора — 2 тыс. руб., стоимость пребывания автомобиля на штрафстоянке — 4 тыс. 126 руб., на платной стоянке — 3 тыс. 500 руб. и почтовые расходы — 180 руб. Также он просил взыскать компенсацию морального вреда — 50 тыс. руб.



Решением райсуда исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в счет возмещения ущерба взысканы 158 тыс. 330 руб., расходы по оплате штрафстоянки — 4 тыс. 126 руб., расходы на эвакуацию автомобиля — 2 тыс. руб., на экспертизу — 7 тыс. 517 руб., почтовые расходы — 136 руб., расходы по оплате стоянки — 2 тыс. 630 руб. и компенсация морального вреда в размере 4 тыс. руб. Итого — 262 тыс. 967 руб. В удовлетворении остальной части иска было отказано.



Однако ответчик не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.



В апелляции ответчик ссылался на то, что не заключал договор с истцом, а человек, угнавший автомобиль, не является сотрудником предприятия. Однако доводы были опровергнуты материалами дела. ООО «Уралойл» указано в реквизитах сторон в наряд-заказе, в котором также проставлена печать общества, подлинность которой в ходе рассмотрения дела не оспаривалась. Лицо, выступившее от имени ответчика при заключении договора, является сотрудником предприятия и занимает должность управляющего автомойкой. Также не имеет правового значения довод ответчика о том, что причинивший вред автомобилю истца К. не является работником автомойки. Он не освобождает ответчика от ответственности за несохранность переданного ему автомобиля. Ответчиком оспаривался размер ущерба, но иных доказательств суду представлено не было. В результате при таких обстоятельствах судебная коллегия не нашла правовых оснований для отмены решения.

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