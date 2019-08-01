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Банк России взял на контроль субсидирование ипотеки для многодетных россиян
1 август 2019 (09:25)
УрБК, Москва, 01.08.2019. Центробанк поставил на контроль госпрограмму по субсидированию ипотеки для многодетных россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.
В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. В этом году в ходе прямой линии в июне он подчеркнул, что банки не получили от Минфина достаточного финансирования на реализацию льготной программы. Владимир Путин поручил до 1 августа принять меры по недопущению необоснованных отказов банков в выдаче или реструктуризации льготной ипотеки.
«Минфин России совместно с Банком России проработал вопрос осуществления контроля за реализацией банками программы субсидирования. По итогам принято решение о проведении ЦБ встреч с банками, участвующими в программе субсидирования, с целью недопущения со стороны банков необоснованных отказов в выдаче ипотечного кредита или его рефинансировании. Сроки начала рефинансирования кредитов банками, которые до настоящего времени не реализовали указанный механизм, Банком России поставлены на контроль», — сообщили в пресс-службе правительства.
«По информации, поступившей в Минфин России по запросу о сроках начала рефинансирования кредитов в рамках программы субсидирования, заемщики Сбербанка смогут снизить ставку до 6% годовых только с августа 2019 года. Банк ВТБ запустил рефинансирование путем предоставления новых кредитов, при этом рефинансирование собственных кредитов путем заключения дополнительных соглашений в настоящее время готовится к запуску», — добавили в кабмине.
В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. В этом году в ходе прямой линии в июне он подчеркнул, что банки не получили от Минфина достаточного финансирования на реализацию льготной программы. Владимир Путин поручил до 1 августа принять меры по недопущению необоснованных отказов банков в выдаче или реструктуризации льготной ипотеки.
«Минфин России совместно с Банком России проработал вопрос осуществления контроля за реализацией банками программы субсидирования. По итогам принято решение о проведении ЦБ встреч с банками, участвующими в программе субсидирования, с целью недопущения со стороны банков необоснованных отказов в выдаче ипотечного кредита или его рефинансировании. Сроки начала рефинансирования кредитов банками, которые до настоящего времени не реализовали указанный механизм, Банком России поставлены на контроль», — сообщили в пресс-службе правительства.
«По информации, поступившей в Минфин России по запросу о сроках начала рефинансирования кредитов в рамках программы субсидирования, заемщики Сбербанка смогут снизить ставку до 6% годовых только с августа 2019 года. Банк ВТБ запустил рефинансирование путем предоставления новых кредитов, при этом рефинансирование собственных кредитов путем заключения дополнительных соглашений в настоящее время готовится к запуску», — добавили в кабмине.
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