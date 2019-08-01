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Банк России взял на контроль субсидирование ипотеки для многодетных россиян

УрБК, Москва, 01.08.2019. Центробанк поставил на контроль госпрограмму по субсидированию ипотеки для многодетных россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.



В ноябре 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. В этом году в ходе прямой линии в июне он подчеркнул, что банки не получили от Минфина достаточного финансирования на реализацию льготной программы. Владимир Путин поручил до 1 августа принять меры по недопущению необоснованных отказов банков в выдаче или реструктуризации льготной ипотеки.



«Минфин России совместно с Банком России проработал вопрос осуществления контроля за реализацией банками программы субсидирования. По итогам принято решение о проведении ЦБ встреч с банками, участвующими в программе субсидирования, с целью недопущения со стороны банков необоснованных отказов в выдаче ипотечного кредита или его рефинансировании. Сроки начала рефинансирования кредитов банками, которые до настоящего времени не реализовали указанный механизм, Банком России поставлены на контроль», — сообщили в пресс-службе правительства.



«По информации, поступившей в Минфин России по запросу о сроках начала рефинансирования кредитов в рамках программы субсидирования, заемщики Сбербанка смогут снизить ставку до 6% годовых только с августа 2019 года. Банк ВТБ запустил рефинансирование путем предоставления новых кредитов, при этом рефинансирование собственных кредитов путем заключения дополнительных соглашений в настоящее время готовится к запуску», — добавили в кабмине.

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