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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

31 июль 2019 (18:02)

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. В Свердловской области 1 и 2 августа местами ожидаются очень сильные дожди, грозы и град, порывы ветра до 25 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Ожидаемая непогода может вызвать нарушения в работе жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, рекламных и других слабоукрепленных конструкций. Ливневые дожди могут вызвать повышение уровня воды в реках и подтопление низменных участков автодорог. Мокрое дорожное полотно способно спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки», — говорится в сообщении.

МЧС предупреждает жителей, что порывы ветра лучше всего переждать в помещении, а находясь на улице, держаться подальше от балконов, рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Во время грозы не стоит прятаться под высокими деревьями, опасно находиться на воде, около металлических конструкций.

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