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«Уральские авиалинии» вводят новый рейс «Пермь — Прага»

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу авиабилетов на новый прямой рейс в столицу Чехии из международного аэропорта «Пермь». Первый рейс «Пермь — Прага» состоится 18 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Рейсы запланированы как на осенний, так и на зимний периоды. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320.



Частота выполнения рейсов — дважды в неделю по средам и субботам. Вылет из Перми в 15.20, прилет в Прагу в 16.40. Время в пути — 4 часа 20 минут. Вылет из Праги — в 07.05, прилет в Пермь — в 14.05. Время в пути 4 часа.



Стоимость авиабилетов начинается от 9 тыс. 792 рублей в одну сторону по тарифу «Промо», в который входит одно место багажа до 10 кг, ручная кладь до 5 кг.



«Прага — популярное туристическое направление, где можно отдыхать в любое время года. Она является одной из самых красивых европейских столиц, сохранивших свою аутентичность. Извилистые мощеные улочки, скульптуры на Карловом мосту, устремленные вверх готические соборы, синагоги, барочные храмы, смотровая башня на холме Петржин, знаменитые часы на Староместской Ратуше, красивейшие сады и поющие фонтаны. Каждый из районов Праги обладает своей атмосферой, а здания могут рассказать свою мистическую историю», — говорится в сообщении.



Первый заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов также отметил, что жители Перми давно ждали прямого рейса в Европу, а Прага, которая находится в самом её сердце, может служить отправной точкой для посещения соседних стран, входящих в шенгенскую зону.



Авиабилеты в Прагу из Перми можно купить на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» www.uralairlines.com, а также в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

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