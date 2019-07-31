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В Екатеринбурге создали рабочую группу по разработке концепции комплексного развития ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский создал рабочую группу для формирования технического задания на разработку концепции развития и комплексного благоустройства территории центрального парка культуры и отдыха им. В. В. Маяковского (ЦПКиО). Об этом говорится на сайте муниципалитета.



В состав рабочей группы, возглавит которую заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, вошел 31 эксперт: профильные специалисты администрации города, ученые-лесоустроители, представители СвЖД, работники культуры, журналисты городских СМИ.



Напомним, что в ноябре 2018 года Александр Высокинский объявил о начале сбора творческих концепций по развитию ЦПКиО. Проекты принимались как от рядовых граждан, так и от профессиональных дизайнеров, творческих групп, специализированных компаний и архитектурных бюро. Все эти наработки сейчас будут переданы рабочей группе.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:53</span><br /><strong>В Екатеринбурге создали рабочую группу по разработке концепции комплексного развития ЦПКиО</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский создал рабочую группу для формирования технического задания на разработку концепции развития и комплексного благоустройства территории центрального парка культуры и отдыха им. В. В. Маяковского (ЦПКиО). Об этом говорится на сайте муниципалитета.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088812-v-ekaterinburge-sozdali-rabochuyu-gruppu-po-razrabotke-koncepcii-kompleksnogo-razvitiya-cpkio.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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