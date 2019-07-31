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В Екатеринбурге создали рабочую группу по разработке концепции комплексного развития ЦПКиО
31 июль 2019 (14:53)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский создал рабочую группу для формирования технического задания на разработку концепции развития и комплексного благоустройства территории центрального парка культуры и отдыха им. В. В. Маяковского (ЦПКиО). Об этом говорится на сайте муниципалитета.
В состав рабочей группы, возглавит которую заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, вошел 31 эксперт: профильные специалисты администрации города, ученые-лесоустроители, представители СвЖД, работники культуры, журналисты городских СМИ.
Напомним, что в ноябре 2018 года Александр Высокинский объявил о начале сбора творческих концепций по развитию ЦПКиО. Проекты принимались как от рядовых граждан, так и от профессиональных дизайнеров, творческих групп, специализированных компаний и архитектурных бюро. Все эти наработки сейчас будут переданы рабочей группе.
В состав рабочей группы, возглавит которую заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин, вошел 31 эксперт: профильные специалисты администрации города, ученые-лесоустроители, представители СвЖД, работники культуры, журналисты городских СМИ.
Напомним, что в ноябре 2018 года Александр Высокинский объявил о начале сбора творческих концепций по развитию ЦПКиО. Проекты принимались как от рядовых граждан, так и от профессиональных дизайнеров, творческих групп, специализированных компаний и архитектурных бюро. Все эти наработки сейчас будут переданы рабочей группе.
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