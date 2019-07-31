Новости дня
Сотрудники заповедника «Денежкин камень» обнаружили мертвую рыбу вблизи карьеров УГМК
31 июль 2019 (14:12)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. Сотрудники заповедника «Денежкин камень» с 1 по 30 июля исследовали состояние рек вблизи карьеров УГМК на севере Свердловской области. Об этом сообщает организация по защите окружающей среды «Живой Шемур».
Экологи оценили качество воды и наличие рыбы в свердловских водоемах.
«В реках Ольховка, Тамшёр, Банная, Шегультан (от устья реки Ольховка до устья Тальтия) обнаружен на дне осадок неестественного качества. В этих же реках, а также в ручье Безымянный беспозвоночные рыбы не обнаружены. В реке Шегультан и Тальтия нет рыбы также в пределах территории заповедника «Денежкин Камень». В реке Сосьва между устьями рек Калья и Вагран замечено 10 экземпляров мертвой рыбы размером от 7 до 20 см (подкаменщики, налим, щиповка)», — говорится в сообщении.
Отобранные пробы воды будут направлены в московскую лабораторию для анализов на содержание тяжелых металлов.
Следует отметить, что ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет компания.
Экологи оценили качество воды и наличие рыбы в свердловских водоемах.
«В реках Ольховка, Тамшёр, Банная, Шегультан (от устья реки Ольховка до устья Тальтия) обнаружен на дне осадок неестественного качества. В этих же реках, а также в ручье Безымянный беспозвоночные рыбы не обнаружены. В реке Шегультан и Тальтия нет рыбы также в пределах территории заповедника «Денежкин Камень». В реке Сосьва между устьями рек Калья и Вагран замечено 10 экземпляров мертвой рыбы размером от 7 до 20 см (подкаменщики, налим, щиповка)», — говорится в сообщении.
Отобранные пробы воды будут направлены в московскую лабораторию для анализов на содержание тяжелых металлов.
Следует отметить, что ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет компания.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Загрязнение рек вблизи заповедника «Денежкин камень» привело к закрытию туристических маршрутов
- Экологи выявили загрязнение рек вблизи заповедника «Денежкин камень»
- Для защиты рек в Свердловской области создана общественная организация «Живой Шемур»
- Специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили структуры УГМК в загрязнении нескольких рек
- Предприятие УГМК угрожает загрязнением рек в заповеднике «Денежкин камень»