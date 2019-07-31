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Сотрудники заповедника «Денежкин камень» обнаружили мертвую рыбу вблизи карьеров УГМК

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. Сотрудники заповедника «Денежкин камень» с 1 по 30 июля исследовали состояние рек вблизи карьеров УГМК на севере Свердловской области. Об этом сообщает организация по защите окружающей среды «Живой Шемур».



Экологи оценили качество воды и наличие рыбы в свердловских водоемах.



«В реках Ольховка, Тамшёр, Банная, Шегультан (от устья реки Ольховка до устья Тальтия) обнаружен на дне осадок неестественного качества. В этих же реках, а также в ручье Безымянный беспозвоночные рыбы не обнаружены. В реке Шегультан и Тальтия нет рыбы также в пределах территории заповедника «Денежкин Камень». В реке Сосьва между устьями рек Калья и Вагран замечено 10 экземпляров мертвой рыбы размером от 7 до 20 см (подкаменщики, налим, щиповка)», — говорится в сообщении.



Отобранные пробы воды будут направлены в московскую лабораторию для анализов на содержание тяжелых металлов.



Следует отметить, что ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет компания.

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