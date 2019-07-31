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ММК стал победителем конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности»
31 июль 2019 (13:34)
УрБК, Магнитогорск, 31.07.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал победителем XVI отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Работа с молодежью». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».
На конкурс были представлены материалы 50 предприятий из 20 регионов России, входящие в 14 металлургических компаний и холдингов, и в которых заняты более 40% работающих в горно-металлургическом комплексе. Победители отраслевого конкурса рекомендованы правительством РФ на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности».
«Реализации молодежной политики на комбинате традиционно уделяется большое внимание. В рамках молодежной программы ПАО «ММК», реализуемой магнитогорской городской молодежной общественной организацией «Союз молодых металлургов» в сотрудничестве с администрацией предприятия и профсоюзным комитетом, ведется активная работа, направленная на привлечение, отбор и закрепление молодежи на комбинате. Союз молодых металлургов — крупнейшая молодежная общественная организация Магнитогорска. Не считая волонтеров, в ней на сегодняшний день состоит свыше трехсот работников Группы ПАО «ММК». В 2018 году на реализацию молодежной политики компания направила 2,3 млн руб. Постоянная работа молодежного актива в рамках реализации молодежной программы комбината помогает закрепиться молодым работникам на предприятии, способствует развитию их профессионального, спортивного и творческого потенциала», — говорится в сообщении.
Итоги XVI отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности — 2019» подвели правление Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и исполком центрального совета Горно-металлургического профсоюза России (по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ). Награждение победителей проходило в Москве в рамках праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику — Дню металлурга.
Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК) также стал одним из победителей конкурса в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда».
На конкурс были представлены материалы 50 предприятий из 20 регионов России, входящие в 14 металлургических компаний и холдингов, и в которых заняты более 40% работающих в горно-металлургическом комплексе. Победители отраслевого конкурса рекомендованы правительством РФ на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности».
«Реализации молодежной политики на комбинате традиционно уделяется большое внимание. В рамках молодежной программы ПАО «ММК», реализуемой магнитогорской городской молодежной общественной организацией «Союз молодых металлургов» в сотрудничестве с администрацией предприятия и профсоюзным комитетом, ведется активная работа, направленная на привлечение, отбор и закрепление молодежи на комбинате. Союз молодых металлургов — крупнейшая молодежная общественная организация Магнитогорска. Не считая волонтеров, в ней на сегодняшний день состоит свыше трехсот работников Группы ПАО «ММК». В 2018 году на реализацию молодежной политики компания направила 2,3 млн руб. Постоянная работа молодежного актива в рамках реализации молодежной программы комбината помогает закрепиться молодым работникам на предприятии, способствует развитию их профессионального, спортивного и творческого потенциала», — говорится в сообщении.
Итоги XVI отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности — 2019» подвели правление Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и исполком центрального совета Горно-металлургического профсоюза России (по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ). Награждение победителей проходило в Москве в рамках праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику — Дню металлурга.
Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК) также стал одним из победителей конкурса в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда».
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