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Около 11% россиян не имеют банковской карты и не собираются ее оформлять

УрБК, Москва, 31.07.2019. Около 11% россиян не имеют банковской карты и в ближайшее время не собираются ее оформлять, а у 84% респондентов такие карты имеются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное Аналитическим центром НАФИ.



«У большинства россиян (84%) есть банковские карты. Чаще всего их имеют молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (94%) и работающие (90%). У каждого десятого (11%) опрошенного нет карты, и он не планирует оформлять ее в ближайшее время», — отмечается в исследовании.



При этом уточняется, что доля тех, кто не имеет банковских карт, последовательно сократилась с 60% в 2009 году до 11% в этом году.



Согласно результатам опроса, 52% россиян по-прежнему оплачивают товары или услуги наличными деньгами. При этом пользоваться «наличкой» предпочитают россияне старше 60 лет (74%), а также люди, не имеющие постоянной занятости (71%), и сельские жители (60%). А вот число людей, расплачивающихся за товары и услуги безналичным способом, за шесть лет выросло почти в 10 раз — с 5% в 2013 году до 46% в 2019 году.



В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 150 населенных пунктов в 52 регионах России. В НАФИ подчеркивают, что статистическая погрешность исследования не превышает 3,4%.

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