Новости дня

Александр Высокинский: Проблема с дефицитом мест в детских садах Екатеринбурга решена

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. В Екатеринбурге решена проблема с дефицитом мест в детских садах города. Об этом сегодня заявил глава города Александр Высокинский на пресс-конференции, посвященной созданию схем развития дошкольных и общеобразовательных организаций в период до 2035 года.



«На сегодня для детей с 3 до 7 лет проблема с детскими садами решена. Задача, которую поставил президент РФ, — решить проблему с детскими местами до 3 лет. Сегодня мы находимся в стадии ее решения», — рассказал глава Екатеринбурга.



По его словам, частично ее урегулируют за счет перепрофилирования групп в тех детских садах, где будет снижаться нагрузка за счет демографической ямы.



«Говорить на сегодня, что в Екатеринбурге проблема на 37 тыс. мест, которая не может быть решена, я бы не стал. Это не так», — отметил Александр Высокинский.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">31 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:54</span><br /><strong>Александр Высокинский: Проблема с дефицитом мест в детских садах Екатеринбурга решена</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. В Екатеринбурге решена проблема с дефицитом мест в детских садах города. Об этом сегодня заявил глава города Александр Высокинский на пресс-конференции, посвященной созданию схем развития дошкольных и общеобразовательных организаций в период до 2035 года.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088806-aleksandr-vysokinskiy-problema-s-deficitom-mest-v-detskih-sadah-ekaterinburga-reshena.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: