Новости дня
Александр Высокинский: Проблема с дефицитом мест в детских садах Екатеринбурга решена
31 июль 2019 (12:54)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. В Екатеринбурге решена проблема с дефицитом мест в детских садах города. Об этом сегодня заявил глава города Александр Высокинский на пресс-конференции, посвященной созданию схем развития дошкольных и общеобразовательных организаций в период до 2035 года.
«На сегодня для детей с 3 до 7 лет проблема с детскими садами решена. Задача, которую поставил президент РФ, — решить проблему с детскими местами до 3 лет. Сегодня мы находимся в стадии ее решения», — рассказал глава Екатеринбурга.
По его словам, частично ее урегулируют за счет перепрофилирования групп в тех детских садах, где будет снижаться нагрузка за счет демографической ямы.
«Говорить на сегодня, что в Екатеринбурге проблема на 37 тыс. мест, которая не может быть решена, я бы не стал. Это не так», — отметил Александр Высокинский.
«На сегодня для детей с 3 до 7 лет проблема с детскими садами решена. Задача, которую поставил президент РФ, — решить проблему с детскими местами до 3 лет. Сегодня мы находимся в стадии ее решения», — рассказал глава Екатеринбурга.
По его словам, частично ее урегулируют за счет перепрофилирования групп в тех детских садах, где будет снижаться нагрузка за счет демографической ямы.
«Говорить на сегодня, что в Екатеринбурге проблема на 37 тыс. мест, которая не может быть решена, я бы не стал. Это не так», — отметил Александр Высокинский.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге школы полностью перейдут на односменное обучение до 2035 года
- За 10 лет администрация Екатеринбурга ввела в эксплуатацию 200 детских садов
- В Екатеринбурге до конца года все дети до 7 лет будут обеспечены местами в детских садах
- В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга решена проблема дефицита мест в детских садах
- За 2009–2011 годы в Екатеринбурге построено и реконструировано 12 зданий детских садов