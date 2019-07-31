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Александр Высокинский: Проблема с дефицитом мест в детских садах Екатеринбурга решена

31 июль 2019 (12:54)

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2019. В Екатеринбурге решена проблема с дефицитом мест в детских садах города. Об этом сегодня заявил глава города Александр Высокинский на пресс-конференции, посвященной созданию схем развития дошкольных и общеобразовательных организаций в период до 2035 года.

«На сегодня для детей с 3 до 7 лет проблема с детскими садами решена. Задача, которую поставил президент РФ, — решить проблему с детскими местами до 3 лет. Сегодня мы находимся в стадии ее решения», — рассказал глава Екатеринбурга.

По его словам, частично ее урегулируют за счет перепрофилирования групп в тех детских садах, где будет снижаться нагрузка за счет демографической ямы.

«Говорить на сегодня, что в Екатеринбурге проблема на 37 тыс. мест, которая не может быть решена, я бы не стал. Это не так», — отметил Александр Высокинский.

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