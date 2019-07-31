Инна Ахьямова: Екатеринбургу не хватает экспертного сообщества в сфере культуры

Фотография взята с сайта культура.екатеринбург.рф

— Академия занимает особое место в сфере высшего образования и культуры Екатеринбурга. В последние годы мы ориентированы в первую очередь на решение насущных кадровых проблем, стоящих перед городскими учреждениями культуры. Поэтому мы концентрируем свои усилия на бакалавриате прикладной направленности. Преимущество практико-ориентированного образования в том, что выпускники могут выходить на работу в учреждения культуры без дополнительного обучения, специальной подготовки и временного демпфера.Мы стремимся к тому, чтобы при трудоустройстве выпускникам нельзя было сказать: «Забудьте все, чему вас учили, давайте начнем заново». Они уже готовые специалисты. Для достижения этой цели мы системно работаем с представителями работодателей, — как со сферой культуры города, области и всей России, так и с зарубежным экспертным сообществом. Это делается для того, чтобы понимать, какие существуют мировые тренды для специалистов, которых готовит наше учреждение. Кроме того, мы очень хорошо понимаем, чего от нас ждет город, работаем вместе с учреждениями культуры. Там же проходят практику наши студенты. На примере проектов академии и студенческих работ учим и вовлекаем аудиторию — как из числа студентов, так и просто городскую общественность, в частности, Уралмаша — района, за который мы несем социальную ответственность. Это новое внутривузовское направление сейчас активно развивается. Соответственно, мы уже готовы предъявлять этот проект в качестве модели.— Наше практико-ориентированное образование включает в себя серию практик, обширную волонтерскую деятельность студентов и профильные проекты в сфере культуры. Таким образом, обучение в ЕАСИ базируется по большей части на практических занятиях, ведь через них лучше всего достигается результат. В итоге наша образовательная траектория понятна студентам, их родителям и работодателям.Наш вуз занимается также исследовательскими, социологическими, научными, инновационными и многими другими проектами.— Да, мы стараемся, чтобы наши образовательные профили были в тренде. Раньше академия готовила в первую очередь руководителей в сфере культуры. Теперь, помимо специальности «технология управления в сфере культуры — руководитель учреждения культуры», также есть дополнительный профиль: «руководитель клубного объединения». Очевидно, сфере культуры нужны люди, которые не только могут руководить, но и что-то делать своими руками, умеющие не только вовлекать, но и научить чему-то. В этом году учебное заведение впервые набирает абитуриентов по этой специальности.Кроме того, вот уже два года идет набор на специальность «цифровое искусство», которая возникла в ответ на появление в России ориентации на цифровую экономику и промышленность. Цифровое искусство — не цифровая фотография. Это профиль, где воедино слились и творчество, и тяга к программированию, и любовь к культуре с искусством. Наша задача амбициозна — подготовить специалистов мирового уровня в этой сфере.Вообще в этом году в академии большой конкурс: на одно место в профиле «танец и современная пластическая культура» — 2,5 человека и до 8,8 человек на место в других специальностях.— Могу сказать, что мы пошли правильным путем, конкретизировав профили вместе с работодателями и под выпускающиеся сейчас профстандарты — в полном соответствии с запросами рынка труда. Соответственно, после этого абитуриенты приходят более мотивированные. Теперь они не подают заявления на все возможные специальности, а получают образование конкретно по тем направлениям, где бы они хотели работать в будущем.Помимо этого, в большинстве своем наши выпускники устраиваются на работу по профилю, который они выбрали при поступлении. Пять лет назад было гораздо меньше тех, кто выбирал работу в сфере культуры. Сейчас у нас очень хорошие показатели даже в сравнении с другими екатеринбургскими вузами.— Так как администрация города предоставляет рабочие места для выпускников ЕАСИ, соответственно, часть из них устраивается в учреждения культуры Екатеринбурга. Некоторые занимаются фрилансом, то есть уходят в свободное плавание — это те люди, которые независимо от государства, политики и так далее помогают поддерживать уровень культуры в обществе, привнося туда что-то новое. Мы считаем, что это неплохо.Основным преимуществом вуза является то, что наши выпускники могут работать как в муниципальных культурных учреждениях, так и в частных фирмах. Кроме того, в последнее время студенты, начиная со 2-3 курса, подрабатывают либо на волонтерских началах, либо там, куда хотят устроиться после окончания академии современного искусства.К примеру, одна из выпускниц недавно устроилась на работу в Свердловскую государственную филармонию, потому что на протяжении последних трех лет она совмещала учебу и волонтерскую деятельность там. Также студенты после окончания вуза идут и в само управление культуры администрации Екатеринбурга. Один из журналистов, окончивших наш факультет, теперь работает в городском музее изобразительного искусства. В театре балета «Щелкунчик», Музее истории Екатеринбурга, городском Доме музыки, Центре культуры «Урал» и других муниципальных культурных учреждениях также присутствуют выпускники ЕАСИ. И это помимо того, что многие учащиеся поступают в магистратуру.В ежегодном выпуске очного и заочного отделения — около ста человек. В этом году мы выпустили 66 бакалавров. Но это нормально для профиля такого «камерного» учебного заведения, как ЕАСИ. Таким образом, потребность города в работниках культуры мы закрываем полностью.— Безусловно, столице Урала очень не хватает экспертного сообщества. Мы понимаем, о ком идет речь, но людей, представляющих культурный пласт города, совсем немного. Начинающие работники этой сферы даже не знают, куда обратиться в случае чего, за исключением нескольких фамилий. А такого быть не должно. Чтобы сфера культуры в столице Урала представляла интерес для жителей, тем, кто организует и реализует политику в городе и регионе, должна быть очевидна эта проблема.На мой взгляд, экспертное сообщество может быть широким и разноплановым, а не таким, как сейчас — состоящим из нескольких медийных личностей. Эти фигуры, безусловно, весомы, но не выведены в общественное поле и даже не связаны между собой.— Я считаю, что такие площадки необходимы Екатеринбургу в первую очередь. Нам нужны места, где люди могли бы быть вовлечены в обсуждение важных городских вопросов, причем еще на этапе подготовки государственных решений, чтобы избежать ошибок и неточностей в них.Мы остро чувствуем, что не хватает дискуссионных площадок, ведь академия, помимо образовательной и научно-исследовательской функций, нуждается еще и в пространствах для взаимодействия, консолидации разного уровня — как экспертов, так и педагогов в сфере культуры.Собрать воедино и международных, и российских экспертов, людей, принимающих управленческие решения, а также представителей городских сообществ — вот что, на мой взгляд, необходимо Екатеринбургу. Это также важно для тех, кто только собирается примкнуть к экспертному сообществу — студентов, магистрантов, аспирантов.— Программа стратегического развития города, в том числе, в сфере культуры, существует. В ней есть разные подпрограммы, которые сейчас актуализируются. К этой работе привлечены различные сотрудники академии современного искусства. Однако их реализация — это скорее привязка к сегодняшнему дню, без учета долгосрочности. Возвращаясь к проблеме экспертного сообщества: если бы оно было хорошо развито в Екатеринбурге, проблем с долгосрочным стратегическим планированием в сфере культуры не было бы в принципе. Нашлись бы и федеральные деньги, и Екатеринбург мог бы стать одним из российских центров культуры.Конечно, стратегическими разработками нужно заниматься непрерывно. И эта работа ведется, но часто она не видна стороннему наблюдателю. Другое дело, что культура не может оказаться за пределами тех финансовых возможностей, которые рассчитаны муниципалитетом на определенный срок. Так что да, определенные проблемы есть.Вспоминается прошлогодняя ситуация, когда во всеуслышание было объявлено, что финансирование в области культуры в России было освоено только на 70%, и глава государства очень этому удивился. Разве нам нечего предложить Екатеринбургу, чтобы освоить эти деньги? Как раз наоборот, и, более того, потребности населения в этом достаточно высоки. Но все-таки существует какая-то нестыковка в этом вопросе. По-видимому, мы не до конца представляем, в каком виде муниципальные стратегические проекты в сфере культуры закрываются федеральными деньгами, и как можно изменить эту ситуацию.— Мне представляется, что таким проектом могло бы стать создание большого культурного центра вокруг исторических зданий в соцгородке Уралмаша. Это уникальный архитектурный комплекс в стиле конструктивизма, который сам по себе привлекает постоянное внимание туристов, как наших, так и иностранных. Здесь есть достаточно помещений для того, чтобы создать большой современный культурный центр, который мог бы принять под свое крыло самые различные культурные практики, мастерские, выставочные и фестивальные пространства, галереи, места культурных коллабораций.Центром его мог бы стать комплекс зданий «Фабрика-кухня УЗТМ», часть которого мы сейчас занимаем. Мы сейчас ждем, чтобы он был капитально отремонтирован, а сгоревший старинный зал — реконструирован и оснащён под современные нужды.Несмотря на то, что соцгород «Уралмаш» не является центральным районом, он все-таки старейший и самый крупный в Екатеринбурге. Если возвести здесь культурно-образовательный комплекс, наш город получил бы больше шансов стать культурной столицей. Для строительства такого комплекса в районе есть гуманитарный вуз, связанный со сферой культуры, площадка досуговой деятельности — Центр культуры «Орджоникидзевский», школы искусств и большое музейное сообщество. Получился бы уникальный пример сохранения культурного наследия, ревитализации всего района.У города есть все для того, чтобы создать этот «прорывной» проект. В бумажном варианте он уже существует, точечный ремонт отдельных зданий ведется, и район вошел в план капитального ремонта «Фабрики-кухни» к трехсотлетию города. Однако не стоит забывать, что это пока еще проект, и решение по нему было принято до Универсиады и второй ветки метро, поэтому, скорее всего, деньги будут вложены и в другие планы тоже.На мой взгляд, на Уралмаше не нужно создавать ничего нового и возводить целые здания под культурные объекты. Если грамотно распорядиться теми возможностями, которые есть сейчас, пространство района могло бы стать центром притяжения. Здесь есть и уникальная архитектура, благодаря которой, помимо всего вышеперечисленного, можно развить также туристический кластер. Все те, кто интересуется историей архитектуры, наследием Баухауз, всегда приходят посмотреть на здание академии. В последние четыре года мы проводим здесь мероприятия к «Ночи музеев» и замечаем, что они привлекают все больше и больше внимания людей, в том числе приехавших из области.Екатеринбург благодаря своей истории и сохранившимся культурным объектам имеет большой потенциал для того, чтобы стать значимым городом на культурной карте мира.