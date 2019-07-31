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С 2020 года в России будет проще получить автомобильные госномера

УрБК, Москва, 31.07.2019. С 1 января 2020 года в России будет проще получить автомобильные госномера. Соответствующий законопроект подписал президент РФ Владимир Путин.



Документ предполагает, что россияне смогут сами получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей знаков. До настоящего времени эта процедура проходит в обязательном порядке через ГИБДД.



Также документ подразумевает ответственность спецорганизаций и их руководителей за умышленное или неосторожное искажение регистрационных данных транспортных средств (ТС). То же самое касается маркировки ТС, их компонентов. Ответственность вводится и за нарушение порядка государственной регистрации.



Добавим также, что в России введен тариф на изготовление госномеров для транспортных средств. Стоимость номеров для автомобилей не может превышать 2 тыс. руб., а для мотоциклов — 1,5 тыс. руб.

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