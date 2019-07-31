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Число выданных ипотечных кредитов в РФ в I полугодии сократилось на 13%

31 июль 2019 (10:47)

УрБК, Москва, 31.07.2019. Объем выдачи рублевых ипотечных кредитов в РФ в I полугодии 2019 года сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 1 трлн 263 млрд руб.) Об этом говорится в материалах Банка России.

Число выданных в РФ ипотечных кредитов в январе-июне 2019 года составило 575,5 тыс. единиц. Это на 13,2% меньше уровня I полугодия 2018 года.

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