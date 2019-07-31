Новости дня
Число выданных ипотечных кредитов в РФ в I полугодии сократилось на 13%
31 июль 2019 (10:47)
УрБК, Москва, 31.07.2019. Объем выдачи рублевых ипотечных кредитов в РФ в I полугодии 2019 года сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 1 трлн 263 млрд руб.) Об этом говорится в материалах Банка России.
Число выданных в РФ ипотечных кредитов в январе-июне 2019 года составило 575,5 тыс. единиц. Это на 13,2% меньше уровня I полугодия 2018 года.
Число выданных в РФ ипотечных кредитов в январе-июне 2019 года составило 575,5 тыс. единиц. Это на 13,2% меньше уровня I полугодия 2018 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России число выданных ипотечных кредитов в I полугодии снизилось на 19%
- В России число выданных ипотечных кредитов в I полугодии снизилось на 19%
- Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в I квартале сократилось почти на 8%
- Объем выдачи ипотечных кредитов в 2015 году сократился на 40,9%
- Объем выдачи ипотечных кредитов в 2015 году сократился на 40,9%