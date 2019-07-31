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В Карталинском районе Челябинской области введен режим ЧС из-за сильной засухи

УрБК, Челябинск, 31.07.2019. В Карталинском районе Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильной засухи, сейчас состояние посевов на полях обследует специально созданная рабочая группа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.



«В Карталинском районе из-за засухи введено два режима: особый противопожарный режим и режим ЧС. Причина — засуха. Создана рабочая группа, которая сейчас обследует посевы на полях, чтобы определить, нужно ли их списывать или переводить в кормовую группу», — сообщили в администрации, добавив, что в настоящее время запас продуктивной влаги в почве отсутствует на глубине до 10 см.



Синоптики прогнозируют возможное улучшение ситуации в начале августа с приходом циклона, который может принести дожди в район.



«Согласно имеющимся данным, прогностическим материалам, 1 августа пойдет циклон с юга (ориентировочно Черное море, Украина). Есть надежда, что он заденет (Карталинский район — прим. ред.), и там 1 и 2 августа пройдут дожди, может быть, не очень интенсивные. Могут умеренные пройти», — отметила представитель Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

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