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Внешнеторговый оборот Свердловской области в январе-мае сократился на 11%
30 июль 2019 (17:49)
Внешнеторговый оборот Свердловской области в январе-мае сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4 млрд 873 млн долл. США. Об этом сообщает Свердловскстат со ссылкой на Уральское таможенное управление ФТС России.
Экспорт Среднего Урала с начала года сократился на 13%, импорт — на 8,5%.
Внешнеторговый оборот области со странами дальнего зарубежья составил в текущих ценах 3 млрд 680 млн долл. США. С государствами-участниками СНГ — 1 млрд 193 млн долл. США.
Экспорт Среднего Урала с начала года сократился на 13%, импорт — на 8,5%.
Внешнеторговый оборот области со странами дальнего зарубежья составил в текущих ценах 3 млрд 680 млн долл. США. С государствами-участниками СНГ — 1 млрд 193 млн долл. США.
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