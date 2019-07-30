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Почти 70% россиян ориентированы на сберегательное поведение
30 июль 2019 (17:33)
УрБК, Москва, 30.07.2019. Большинство россиян, 68%, ориентировано на сберегательное поведение и считают необходимым сократить повседневные расходы. Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 23% респондентов. Об этом сообщается в исследовании ВЦИОМ.
Отмечается, что 46% респондентов считают оптимальным размещение свободных средств на счету банковского вклада. О том, что лучше забрать деньги из банка, сказали 32% опрошенных.
Только 24% респондентов оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. Более половины опрошенных (59%) пока настроены скептически.
При этом, согласно исследованию, в отношении кредитования россияне настроены менее позитивно: 72% россиян не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, противоположного мнения придерживается лишь 14%.
«Индексы потребительского и кредитного доверия постепенно укрепляют позиции с начала года. Июльские значения показателей превосходят результаты аналогичных периодов 2015-2016 годов, но по-прежнему отстают от уровня 2014 года», — отмечают во ВЦИОМ.
Отмечается, что 46% респондентов считают оптимальным размещение свободных средств на счету банковского вклада. О том, что лучше забрать деньги из банка, сказали 32% опрошенных.
Только 24% респондентов оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. Более половины опрошенных (59%) пока настроены скептически.
При этом, согласно исследованию, в отношении кредитования россияне настроены менее позитивно: 72% россиян не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, противоположного мнения придерживается лишь 14%.
«Индексы потребительского и кредитного доверия постепенно укрепляют позиции с начала года. Июльские значения показателей превосходят результаты аналогичных периодов 2015-2016 годов, но по-прежнему отстают от уровня 2014 года», — отмечают во ВЦИОМ.
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