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Спрос на кредитные карты УБРиР за месяц вырос на 70%

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. Количество заявок на оформление кредитных карт Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) выросло на 70% по сравнению с последней неделей июня. Об этом сообщает пресс-служба УБРиР.



«Выйти за рамки привычного и взять от жизни все — вот наше кредо. Пока остальные банки только начинают повышать льготный период по своим кредитным картам до трех месяцев, мы переворачиваем рынок, предлагая всем желающим пользоваться кредиткой и не платить проценты целых восемь месяцев. Это предложение — абсолютная революция на рынке, и судя по спросу на новую линейку кредитных карт, оно пришлось по душе клиентам», — говорит директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.



Напомним, 12 июля УБРиР запустил новую линейку кредитных карт «60/120/240 дней без %». Льготный период по новым картам распространяется на все операции по оплате товаров и услуг. При этом приятным бонусом для владельцев карт будет начисление кэшбэка от 5 до 10% в специальных категориях, по всем остальным транзакциям — безлимитный кэшбэк 1%. Еще одна востребованная опция по кредитке — возможность снятия наличных в банкомате без комиссии, однако на эти операции льготный период не распространяется.



Ежемесячная стоимость сопровождения карточного счета зависит от выбранного тарифа. Однако если сумма трат по кредитке за месяц достигает 15, 30 и 60 тыс. руб. в месяц по картам «60/120/240 дней без %» соответственно, то пользование картами становится для клиентов абсолютно бесплатным.



«С подробными условиями по всем тарифам из новой линейки можно ознакомиться на сайте банка. Заказать карту можно в любой точке продаж. Для действующих клиентов доступна опция дистанционного оформления кредитки через интернет-банк или мобильное приложение», — говорится в сообщении.

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