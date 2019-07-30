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Природоохранная прокуратура потребовала устранить несанкционированные автостоянки у озера Увильды

30 июль 2019 (16:59)

УрБК, Челябинск, 30.07.2019. Челябинская природоохранная прокуратура потребовала устранить несанкционированные автостоянки в границах охранной зоны регионального памятника природы озера Увильды.

Размещенные с нарушением законодательства стоянки были обнаружены в ходе прокурорской проверки на территориях баз отдыха «Виктория», «Чистая заводь», двух баз «Заря» (арендуемых ООО «Расчетно-кассовый центр» и ООО «Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК»).

«Руководителям организаций, арендующих эти базы отдыха, внесены представления об устранении нарушений. В связи с непринятием должностными лицами ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» надлежащих мер по выявлению и пресечению нарушений, руководителю учреждения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

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