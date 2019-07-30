Новости дня

Природоохранная прокуратура потребовала устранить несанкционированные автостоянки у озера Увильды

УрБК, Челябинск, 30.07.2019. Челябинская природоохранная прокуратура потребовала устранить несанкционированные автостоянки в границах охранной зоны регионального памятника природы озера Увильды.



Размещенные с нарушением законодательства стоянки были обнаружены в ходе прокурорской проверки на территориях баз отдыха «Виктория», «Чистая заводь», двух баз «Заря» (арендуемых ООО «Расчетно-кассовый центр» и ООО «Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК»).



«Руководителям организаций, арендующих эти базы отдыха, внесены представления об устранении нарушений. В связи с непринятием должностными лицами ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» надлежащих мер по выявлению и пресечению нарушений, руководителю учреждения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:59</span><br /><strong>Природоохранная прокуратура потребовала устранить несанкционированные автостоянки у озера Увильды</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 30.07.2019. Челябинская природоохранная прокуратура потребовала устранить несанкционированные автостоянки в границах охранной зоны регионального памятника природы озера Увильды.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088786-prirodoohrannaya-prokuratura-potrebovala-ustranit-nesankcionirovannye-avtostoyanki-u-ozera-uvildy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: