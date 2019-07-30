«Бордюрный» переворот в Екатеринбурге: цена вопроса

В этом году в Екатеринбурге происходит настоящая «бордюрная» революция. Дорожные ограждения меняют даже там, где, казалось бы, с ними все в порядке. Некоторые решения, как, например, у Театра оперы и балета повергли горожан и журналистов в шок. Такое ощущение, что тройное кольцо из бордюров призвано защитить театр не от автомобилей, а как минимум танков. Пока екатеринбуржцы шутят, что в городе завелся «бордюрный маньяк», эксперты указывают: в столице Среднего Урала укореняется столичная, «собянинская» практика, когда асфальт и бордюры в одних и тех же местах ради бюджетных контрактов меняют ежегодно. И появилась она при нынешнем замглавы города Алексее Бубнове.В 2019 году на замену бордюров в Екатеринбурге привлекли четырех подрядчиков. Это ГУДСР, УралДорТехнологии, «Атомстройкомплекс» (АСК) и Трест УТСС. Общий объем контрактов на всех четверых составляет 129 млн 881 тыс. 320,92 руб.По словам руководителя екатеринбургского офиса организации Transparency International Екатерины Петровой, ООО «УралДорТехнологии» является новым игроком на местном рынке городских ремонтов. По ее словам, в свое время эта компания по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева проектировала благоустройство Шарташского лесопарка. Петрова называет эту компанию организацией, которая считает, что «дорогущий красный асфальт и гранитные бордюры в лесу — это показатель высшего статуса города и людей». А также напоминает, что у «УралДорТехнологий» имеются просрочки по двум контрактам на ремонт дорог в Ревде, а заодно претензия по качеству работ и просрочка по ремонту участка дороги Екатеринбург — Пермь.Тем не менее нынешним летом ООО «УралДорТехнологии» в Екатеринбурге досталось сразу шесть контрактов на замену бордюров. Речь идет об автодороге по улице Учителей от улицы Уральской до улицы Турбинной (5 млн 069 тыс. 844 руб.), улице Шефская — от путепровода по улице Блюхера до улицы Фронтовых бригад (10 млн 837 тыс. 710 руб.), автодороге по улице Таганская (4 млн 592 тыс. 250 руб.), улице Турбинная (3 млн 122 тыс. 730 руб.), автодороге по улице Индустрии (8 млн 633 тыс. 430 руб.), улице Норильская — от дома № 154 по улице Проезжей до дома № 78 по улице Норильской (2 млн 376 тыс. 948 руб.). Очевидно, что для зашедшего на рынок «новичка» — суммы внушительные. Впрочем, уже понятно, что это обернется для ООО «УралДорТехнологии» повышенным контролем со стороны активистов и общественников.«Будем внимательно следить», — лаконично комментирует Екатерина Петрова.Остальные подрядчики рынку известны хорошо: и ГУДСР, и АСК, и Трест УТСС давно и прочно сидят на бюджетных потоках, которые выделяются на дорожные ремонты. У первой компании — пятнадцать контрактов, у АСК — девять «бордюрных» контрактов, а у Треста УТСС — четыре контракта. В итоге в общей сложности только за замену бордюров они (вместе с ООО «УралДорТехнологии») должны получить из бюджета 129 млн 881 тыс. 320,92 руб.Сказать, что жители Екатеринбурга недоумевают от происходящего, — не сказать ничего. Горожане в шоке от того, что происходит и что они наблюдают на улицах мегаполиса. Так, их негодование вызывает «бордюрная инсталляция», которую по непонятным причинам оформили у Театра оперы и балета. Комментарии в соцсетях изобилуют гневными или ироническими отзывами населения. «Они озверели», — иронизирует пользователь Facebook Михаил Бреднев.Другие проводят параллели с принципами дорожных ремонтов в Москве, которые ярко проявились при мэре столицы Сергее Собянине. Это когда ежегодно асфальт либо плитку, либо бордюры перекладывают в одних и тех же местах. В этой связи горожане предположили, что Алексей Бубнов брал мастер-класс по ремонту именно у Собянина.Третьи уверены, что бордюры вовсе не гранитные, а из простого бетона — «под имитацию» камня. А потому разрушатся через два-три года. Впрочем, это не так — речь идет именно о гранитном сырье марки ГП1.С другой стороны, ладно бы реконструкция шла, пусть даже за такие деньги. Однако фактически в местах ремонтов в последние недели ничего не происходит. Асфальт на пешеходных переходах взломан, повсюду высятся груды камней, выломанных старых или криво брошенных новых бордюров, все перекопано. Люди констатируют, что такое положение дел чревато травмами у детей и пожилых горожан. Но никому из властей и подрядчиков, похоже, дела до этого нет.Суть происходящего в Екатеринбурге не понимает никто. Зачем вообще затеяли эту реконструкцию, задаются вопросом горожане. Большинство считает, что прежние бордюры по своему состоянию были вполне пригодны для дальнейшей эксплуатации, но их все равно решили поменять. Вопросы вызывают также сроки ремонтов в конкретных местах — они длятся целыми неделями, и часто ремонтников просто не видят за выполнением своих задач.Практически все уверены — за разъяснением сути происходящего следует обращаться к Алексею Бубнову. И предлагают «завалить» его вопросами и официальными обращениями.Подсчет стоимости закупаемых для реконструкции дорог бордюров ГП1 общественники делают второй год подряд. «Для наглядности», — поясняет Екатерина Петрова. И как свидетельствуют собранные ею данные из смет об объеме и стоимости закупаемого материала, завышенная стоимость на бордюры сохранилась.Однако если в 2018 году в одном контракте на разных объектах стоимость бордюров могла отличаться в два-три раза, то в этом году стоимость у всех одинаковая — это 3 тыс. 673,6 руб. за погонный метр (базовая цена, индекс+НДС).«Мы не поленились и запросили стоимость погонного метра такого бордюра производства Сибирского гранитного карьера. Получили ответ: 1 тыс. 600 руб. с НДС. У греков можно купить вообще за 1 тыс. 200 руб.», — отмечает Петрова.При этом такая стоимость на бордюры укоренилась в мегаполисе при вступлении в должность заместителя главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова. Городские чиновники мотивируют высокие цены «необходимой мерой». Якобы подрядчики терпят убытки по другим позициям сметы, и в итоге компенсируют их стоимостью бордюров.Как отмечает Петрова, завышение цен на бордюры расцвело именно при Алексее Бубнове.Как следует из анализа, проведенного активистами проекта «РосЯма-Екатеринбург», в 2019 году бюджет Екатеринбурга потратит на гранитные бордюры ГП1 130 млн руб. Петрова отмечает, что если считать стоимость бордюров по указанной выше минимальной цене рынка — 1 тыс. 200 руб., получается, что жители Екатеринбурга «скинулись» четырем подрядчикам на сумму 87,5 млн руб. в этом году и порядка 80 млн руб. в 2018 году.«В общей сложности за два года это 167,5 млн руб. Сумма, которую переплатили только за бордюры. И если бы в сметах ставили рыночные цены, эта сумма осталась бы в бюджете. Понимаете, за эти деньги можно было бы отремонтировать еще несколько дорог», — говорят в «РосЯме-Екатеринбург».При этом очевидно, что с укладкой в Екатеринбурге происходят какие-то странности. Прежние конструкции вырывают экскаваторами, в результате чего в месте реконструкции остаются внушительные траншеи. Параллельно сильно повреждаются тротуары, и непонятно, зачем это делается и кто их будет чинить. Масса проблем создается для общественного и частного транспорта, потому что подрядчики невероятно сужают полосы движения, что влечет за собой трудности с транспортным трафиком. Ну и в довершение всего из-за развороченного покрытия фактически ликвидированы парковочные карманы для автомобилей. В результате (кроме денежного) горожан волнует всего один вопрос: это некомпетентность или намеренный саботаж?