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В Кольцово пассажира рейса Хабаровск — Екатеринбург привлекли к ответственности за проникновение в багажное отделение

30 июль 2019 (16:41)

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Кольцово пассажира рейса Хабаровск — Екатеринбург привлекли к административной ответственности за то, что он проник в багажное отделение. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

В Екатеринбург житель Красноуфимска прилетел днем 29 июля. В зоне выдачи багажа терминала «А» мужчина запрыгнул на круговую транспортерную ленту и проехал в багажное отделение, чтобы как можно быстрее получить свои вещи.

«В служебном помещении его «встретил» сотрудник службы авиационной безопасности, который вызвал транспортных полицейских. Они, в свою очередь, привлекли мужчину к административной ответственности: своими действиями житель Свердловской области нарушил часть 4 статьи 11.3 КоАП РФ «Проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта», — говорится в сообщении.

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