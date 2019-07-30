Новости дня

В Кольцово пассажира рейса Хабаровск — Екатеринбург привлекли к ответственности за проникновение в багажное отделение

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Кольцово пассажира рейса Хабаровск — Екатеринбург привлекли к административной ответственности за то, что он проник в багажное отделение. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.



В Екатеринбург житель Красноуфимска прилетел днем 29 июля. В зоне выдачи багажа терминала «А» мужчина запрыгнул на круговую транспортерную ленту и проехал в багажное отделение, чтобы как можно быстрее получить свои вещи.



«В служебном помещении его «встретил» сотрудник службы авиационной безопасности, который вызвал транспортных полицейских. Они, в свою очередь, привлекли мужчину к административной ответственности: своими действиями житель Свердловской области нарушил часть 4 статьи 11.3 КоАП РФ «Проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:41</span><br /><strong>В Кольцово пассажира рейса Хабаровск — Екатеринбург привлекли к ответственности за проникновение в багажное отделение</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Кольцово пассажира рейса Хабаровск — Екатеринбург привлекли к административной ответственности за то, что он проник в багажное отделение. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088784-v-kolcovo-passazhira-reysa-habarovsk-ekaterinburg-privlekli-k-otvetstvennosti-passazhira-za-proniknovenie-v-bagazhnoe-otdelenie.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: