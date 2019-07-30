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Объем банковских вкладов россиян в I полугодии вырос на 4,1%

УрБК, Москва, 30.07.2019. Объем средств населения в банках РФ по состоянию на 1 июля 2019 года составил 28 трлн 983 млрд руб. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).



«В относительном выражении рост вкладов физических лиц в I полугодии 2019 года составил 4,1% (в январе-июне 2018 года — рост 2,5%)», — говорится в сообщении.



Общий объем застрахованных вкладов в банках по состоянию на 1 июля 2019 года составил 32 трлн 509 млрд руб. В относительном выражении рост составил 3,1%.

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