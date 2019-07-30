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Реальные доходы жителей Свердловской области снизились на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. Реальные доходы жителей Свердловской области, скорректированные на индекс потребительских цен, в I квартале 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Номинальные денежные доходы в I квартале составили 434,5 млрд руб., то есть 33 тыс. 556 руб. на одного жителя в месяц. Для сравнения, в прошлом году в этот период денежные доходы населения составили 415,3 млрд руб. или 32 тыс. 005 руб. в месяц на одного жителя.



При этом величина прожиточного минимума в регионе в I квартале 2019 года составила 10 тыс. 922 руб. в расчете на душу населения, а для трудоспособного жителя области — 11 тыс. 678 руб., для пенсионера — 9 тыс. 064 руб., для ребенка — 11 тыс. 254 руб.



Также отмечается, что начисленная среднемесячная номинальная заработная плата одного работника области за январь-май составила 39 тыс. 288 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8%. А вот реальная заработная плата, скорректированная на индекс потребительских цен, выросла только на 1,7%.

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