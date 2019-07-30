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Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро — на 4 коп.

30 июль 2019 (15:20)

УрБК, Москва, 30.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 июля 2019 года. Курс долл. США снизился на 14,19 коп. до 63,37 руб., евро — на 4,37 коп. до 70,59 руб.

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