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В Туринске МУП ЖКХ «Водоканал» задолжало своим сотрудникам около 500 тыс. рублей по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Туринске после вмешательства прокуратуры МУП ЖКХ «Водоканал» погасило долги по заработной плате перед 20 работниками на сумму около 500 тыс. руб.



«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение статей 136, 140 Трудового кодекса РФ на предприятии МУП ЖКХ «Водоканал» образовалась задолженность по выплате заработной платы за июнь 2019 года перед 20 работниками в размере свыше 486 тыс. руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Надзорное ведомство направило в суд заявления о принудительном взыскании с работодателя невыплаченной зарплаты, а также внесло директору МУП ЖКХ «Водоканал» представление с требованием принять меры к устранению нарушений прав работников. В результате долги были погашены в полном объеме.

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