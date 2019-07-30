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Генпрокуратура РФ проверит пенсионные фонды

30 июль 2019 (15:08)

Генеральная прокуратура по поручению президента РФ Владимира Путина с августа начнет проверять работу пенсионных фондов. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана.

«По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. К ее организации стоит подойти с особой тщательностью. Факты незаконного перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России, нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную», — сказал Александр Буксман.

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