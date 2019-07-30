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Внешнеторговый оборот Свердловской области в январе-мае сократился на 11%

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. Внешнеторговый оборот Свердловской области в январе-мае сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4 млрд 873 млн долл. США. Об этом сообщает Свердловскстат со ссылкой на Уральское таможенное управление ФТС России.



Экспорт Среднего Урала с начала года сократился на 13%, импорт — на 8,5%.



Внешнеторговый оборот области со странами дальнего зарубежья составил в текущих ценах 3 млрд 680 млн долл. США. С государствами-участниками СНГ — 1 млрд 193 млн долл. США.

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