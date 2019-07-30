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Начались общественные обсуждения правил землепользования и застройки Екатеринбурга
30 июль 2019 (13:28)
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. Сегодня в Екатеринбурге начались общественные обсуждения правил землепользования и застройки города, горожане могут вносить свои предложения до 1 октября, физические и юридические лица — с 30 июля по 2 сентября. Об этом сообщается на официальном портале города.
«Администрация Екатеринбурга приглашает к обсуждению граждан, постоянно проживающих на территории города, а также правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства», — говорится в сообщении.
С проектом и прилагаемыми к нему информационными материалами можно ознакомится на официальном сайте администрации Екатеринбурга или по адресам: ул. 8 Марта, д. 177 (фойе 1-го этажа), ул. Бабушкина, д. 16 (фойе большого зала 3-го этажа), пр. Ленина, д. 24а (фойе 2-го этажа), ул. Луначарского, д. 217 (фойе 1-го этажа), ул. Мельковская, д. 7 (фойе 1-го этажа), ул. Московская, д. 27 (фойе 1-го этажа), ул. Первомайская, д. 75 (фойе 1-го этажа), ул. Чернышевского, д. 2 (фойе 2-го этажа).
Заключение о результатах общественных обсуждений будет опубликовано 1 октября.
«Администрация Екатеринбурга приглашает к обсуждению граждан, постоянно проживающих на территории города, а также правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства», — говорится в сообщении.
С проектом и прилагаемыми к нему информационными материалами можно ознакомится на официальном сайте администрации Екатеринбурга или по адресам: ул. 8 Марта, д. 177 (фойе 1-го этажа), ул. Бабушкина, д. 16 (фойе большого зала 3-го этажа), пр. Ленина, д. 24а (фойе 2-го этажа), ул. Луначарского, д. 217 (фойе 1-го этажа), ул. Мельковская, д. 7 (фойе 1-го этажа), ул. Московская, д. 27 (фойе 1-го этажа), ул. Первомайская, д. 75 (фойе 1-го этажа), ул. Чернышевского, д. 2 (фойе 2-го этажа).
Заключение о результатах общественных обсуждений будет опубликовано 1 октября.
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