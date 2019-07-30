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Двух челябинцев осудят за кражу 22 млн рублей из отделения «Почты России»
30 июль 2019 (13:07)
УрБК, Челябинск, 30.07.2019. В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в хищении около 22 млн руб. из хранилища филиала ФГУП «Почта России».
Ограбление произошло в феврале этого года. По версии следствия, злоумышленники внесли изменения в конструкцию установленных на дверях почтамта замков и подобрали ключи. В ходе обыска у них было изъято 20,5 млн руб.
«Они обвиняются по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из помещения, в особо крупном размере». На имущество одного из обвиняемых стоимостью около 1,5 млн руб. наложен арест, обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Усть-Катавский городской суд», — говорится в сообщении.
Ограбление произошло в феврале этого года. По версии следствия, злоумышленники внесли изменения в конструкцию установленных на дверях почтамта замков и подобрали ключи. В ходе обыска у них было изъято 20,5 млн руб.
«Они обвиняются по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из помещения, в особо крупном размере». На имущество одного из обвиняемых стоимостью около 1,5 млн руб. наложен арест, обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Усть-Катавский городской суд», — говорится в сообщении.
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