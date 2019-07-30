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Общероссийское объединение пассажиров опровергло заявление о блокировке BlaBlaCar

УрБК, Москва, 30.07.2019. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) не предлагало блокировать автомобильный сервис BlaBlaCar и ресурсы по бронированию билетов. Об этом председатель ООП Илья Зотов написал на своей странице в Facebook.



Поводом для его заявления стали публикации в СМИ, где утверждалось, что ООП направило в Госдуму письмо с инициативой внести BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы» и другие подобные сервисы в «черный список» из-за перевозчиков-нелегалов. При этом Зотов утверждает, что его «утро началось с личных угроз и расправ».



«Мы не предлагали блокировать сервис BlaBlaCar, Яндекс.Автобусы и прочие ресурсы, всего их 229, если они осуществляют перевозку до 8 пассажиров, то есть на перевозку автомобилем наше предложение никаким образом не распространяется!!!», — эмоционально написал в Facebook глава ООП.



По словам Зотова, суть предложения объединения заключается в следующем. Например, если пассажир бронирует поездку через «условный сервис BlaBlaCar на автомобиле, а по факту его везут на автобусе большой вместимости (свыше 40 мест)». И в случае, если перевозчик не имеет разрешающих документов (в том числе отсутствует технический контроль, нет контроля режима труда и отдыха и т.д.), то в таком случае такие сервисы должны быть заблокированы. Что касается выполняющих законодательство ресурсов, то Зотов добавил, что в их отношении блокировка недопустима.



Ранее издание «Известия» сообщило, что ООП предложило Госдуме блокировать за «продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан». Сервисы Туту.ру, Связной.Трэвел, Яндекс.Автобусы, BlaBlaCar, Автовокзалы.ру, OneTwoTrip. При этом первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что эту инициативу парламент рассмотрит в осеннюю сессию Госдумы.

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