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ФАС привлечет «Челябинское авиапредприятие» к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства

УрБК, Челябинск, 30.07.2019. Челябинское УФАС России готовит к возбуждению дело об административном правонарушении в отношении АО «Челябинское авиапредприятие», в деятельности которого выявило нарушение антимонопольного законодательства при проведении запроса предложений на право оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Проверка ФАС была инициирована в результате рассмотрения жалобы АО «АльфаСтрахование», которое сочло, что заказчик без законного основания признал заявку компании не соответствующей требованиям документации.



Данный факт ФАС признала. Отмечается, что заказчик неправомерно указал среди требований представление копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.



В заявке страховщик предоставил лист записи из ЕГРЮЛ и выписку из него, заверенную ФНС России и подписанную квалифицированной электронной подписью, подтверждающей государственную регистрацию юридического лица. Антимонопольное ведомство отмечает, что, представив в составе заявки лист записи из ЕГРЮЛ, заявитель подтверждает свое соответствие требованиям.



«Штраф будет наложен в связи с выявленными нарушениями. Кроме того, компании выдано предписание внести изменения в документацию, она его исполнила», — говорится в сообщении.

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