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Renault с 1 августа повысит цены на автомобили в России
30 июль 2019 (11:51)
УрБК, Москва, 30.07.2019. Renault планирует с 1 августа поднять примерно на 1-2% рекомендованные розничные цены на все свои модели в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на менеджеров трех дилерских компаний марки.
Отмечается, что точный прайс-лист пока не известен. Ожидается, что Renault Logan подорожает примерно на 8 тыс. руб. до минимальной цены в 577 тыс. руб. Renault Arkana может подорожать на 16-25 тыс. руб., сейчас цены на него начинаются от 999 тыс. руб.
С начала года Renault трижды повышала цены на некоторые модели: в январе — на 1,8% (в связи с увеличением ставки НДС с 18% до 20%), в марте — на модель Duster в среднем на 1,5% (в связи с выпуском нового модельного года и значительным изменением базового оборудования), а также в мае — в среднем на 0,5% (на отдельные модели).
Дилеры предполагают, что повышение цен связано с инфляцией. А Arkana, недавно поступившая в продажу, изначально продавалась по заниженной цене для привлечения покупателей. Теперь же Renault поэтапно приблизит ее к рыночной, считает начальник отдела аналитики «Автостата» Андрей Топтун.
При этом, по оценке дилеров, планируемое повышение цен вряд ли сильно ударит по продажам Renault в России. По словам одного из дилеров, негативный эффект в какой-то мере сгладит одновременное повышение цен у основного конкурента марки на российском рынке — Lada. «АвтоВАЗ» с 1 августа поднимет цены на все модели примерно на 1% (5-7 тыс. руб.).
Отмечается, что точный прайс-лист пока не известен. Ожидается, что Renault Logan подорожает примерно на 8 тыс. руб. до минимальной цены в 577 тыс. руб. Renault Arkana может подорожать на 16-25 тыс. руб., сейчас цены на него начинаются от 999 тыс. руб.
С начала года Renault трижды повышала цены на некоторые модели: в январе — на 1,8% (в связи с увеличением ставки НДС с 18% до 20%), в марте — на модель Duster в среднем на 1,5% (в связи с выпуском нового модельного года и значительным изменением базового оборудования), а также в мае — в среднем на 0,5% (на отдельные модели).
Дилеры предполагают, что повышение цен связано с инфляцией. А Arkana, недавно поступившая в продажу, изначально продавалась по заниженной цене для привлечения покупателей. Теперь же Renault поэтапно приблизит ее к рыночной, считает начальник отдела аналитики «Автостата» Андрей Топтун.
При этом, по оценке дилеров, планируемое повышение цен вряд ли сильно ударит по продажам Renault в России. По словам одного из дилеров, негативный эффект в какой-то мере сгладит одновременное повышение цен у основного конкурента марки на российском рынке — Lada. «АвтоВАЗ» с 1 августа поднимет цены на все модели примерно на 1% (5-7 тыс. руб.).
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