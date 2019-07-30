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В Екатеринбурге демонтировали незаконный парфюмерный киоск
30 июль 2019 (11:30)
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Екатеринбурге демонтировали нелегальный парфюмерный киоск на ул. Луначарского. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Индивидуальная предпринимательница не стала добровольно освобождать за свой счет самовольно занятую землю, поэтому взыскатель — министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области — воспользовался правом демонтировать киоск своими силами с возложением расходов на должника.
«Судебный пристав опечатал нестационарный объект, предварительно предоставив возможность должнику вывести товар из киоска — духи, парфюмерную воду. Киоск был погружен на автомобиль и отправлен на ответственное хранение. Все затраты, связанные с исполнением судебного решения, будут взысканы с должника», — говорится в сообщении.
Индивидуальная предпринимательница не стала добровольно освобождать за свой счет самовольно занятую землю, поэтому взыскатель — министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области — воспользовался правом демонтировать киоск своими силами с возложением расходов на должника.
«Судебный пристав опечатал нестационарный объект, предварительно предоставив возможность должнику вывести товар из киоска — духи, парфюмерную воду. Киоск был погружен на автомобиль и отправлен на ответственное хранение. Все затраты, связанные с исполнением судебного решения, будут взысканы с должника», — говорится в сообщении.
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