Новости дня

В Екатеринбурге демонтировали незаконный парфюмерный киоск

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Екатеринбурге демонтировали нелегальный парфюмерный киоск на ул. Луначарского. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Индивидуальная предпринимательница не стала добровольно освобождать за свой счет самовольно занятую землю, поэтому взыскатель — министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области — воспользовался правом демонтировать киоск своими силами с возложением расходов на должника.



«Судебный пристав опечатал нестационарный объект, предварительно предоставив возможность должнику вывести товар из киоска — духи, парфюмерную воду. Киоск был погружен на автомобиль и отправлен на ответственное хранение. Все затраты, связанные с исполнением судебного решения, будут взысканы с должника», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:30</span><br /><strong>В Екатеринбурге демонтировали незаконный парфюмерный киоск</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. В Екатеринбурге демонтировали нелегальный парфюмерный киоск на ул. Луначарского. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088766-v-ekaterinburge-demontirovali-nezakonnyy-parfyumernyy-kiosk.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: